شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان جديد.. رئيس لاريسا يكشف سبب رحيل عمرو وردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر ألكسيس كوجياس، رئيس نادي لاريسا اليوناني، بيانًا جديدًا أوضح خلاله أسباب قراره برحيل اللاعب عمرو وردة، وزميله في الفريق جياناس ماسوراس، عن النادي.

وقال كوجياس في بيانه: «أريد أن أوضح لماذا قررت رحيل وردة وجياناس ماسوراس من لاريسا. بالنسبة لوردة فإنه لم يلتزم بحضور التدريبات، فقد حضر اثنين فقط من 9 تدريبات خاضها الفريق خلال الفترة الماضية، دون الحصول على إذن بالغياب سواء من المدير الفني أو مدير الفريق أو مني».

وأضاف: «نادي لاريسا يكن كل الحب الصادق لعمرو وردة، فقد ساعدناه في التغلب على جميع مشاكله الشخصية، ولكن قبل كل شئ لابد من الاهتمام بالطريقة التي يعمل بها مع فريق كبير مثل لاريسا».

أما بالنسبة إلى ماسوراس فإن سبب رحيله هو شخصيته فقط، والجهل وعدم الاحترام الذي يظهره كل يوم تجاه لاريسا ومعجبينا، وكذلك تجاه مدربي الفريق.

وكان نادي لاريسا اليوناني أعلن، مساء الثلاثاء، رحيل عمرو وردة جياناس ماسوراس، دون الكشف عن الأسباب، إذ اكتفى رئيس النادي بقوله أنهما ارتكبا مخالفات تأديبية خطيرة.

ويلعب عمرو وردة في صفوف فريق لاريسا على سبيل الإعارة من نادي باوك اليوناني، فيما ماسوراس معارًا من أولمبياكوس.

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