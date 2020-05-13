مانشستر يونايتد يستقر على بديل بوغبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

أشارت تقارير صحافية في إنجلترا، إلى اقتراب نادي مانشستر يونايتد من التعاقد مع نجم نادي أتلتيكو مدريد، ساؤول نيغيز. لطالما ارتبط اسم ساؤول نيغيز بالرحيل إلى مانشستر على مدار الأعوام الماضية، لكن اللاعب اختار الاستمرار مع الروخيبلانكوس في نهاية المطاف. ويسعى يونايتد إلى التعاقد مع لاعب وسط خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تعويض الرحيل المحتمل لبول بوغبا، والذي من المحتمل أن يذهب إلى ريال مدريد أو يوفنتوس. وبحسب صحيفة ديلي ستار، فإن الصفقة تم حسمها بشكل عملي، في حين سيقبل أتلتيكو مدريد ببيع نيغيز بسعر أقل من المفترض، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية. ويبلغ الشرط الجزائي في عقد نيغيز مع أتلتيكو 150 مليون يورو، ويمتد عقد اللاعب مع الفريق الإسباني حتى نهاية موسم 2026، ولكن الصحيفة أوضحت أن إدارة "الأتلتي" ستقبل ببيع اللاعب ليونايتد مقبل 80 مليون يورو فقط.

