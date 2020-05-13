خطة توتنهام الجديدة لتأمين دفاعه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

يتطلع نادي توتنهام هوتسبير إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، وذلك من أجل العودة للظهور بشكل قوي، بعد هبوط مستوى الفريق الموسم الحالي. ذكرت صحيفة توتو ميركاتو ويب، أن مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، يتطلع إلى الدوري الإيطالي، بشأن تدعيم صفوف فريقه في خط الدفاع. وأضافت الصحيفة: "توتنهام يستهدف التعاقد مع لاعب نادي يوفنتوس، أليكس ساندرو، وسيعرض في المقابل خدمات لاعبه سيرجي أورييه، وذلك من أجل الظفر بخدمات الدولي البرازيلي الصيف المقبل". وأوضحت: "توتنهام سيدخل أورييه في الصفقة من أجل تخفيض سعر ساندرو المرتفع، والذي يبلغ حوالي 50 مليون يورو". وسجل أورييه هدفين هذا الموسم مع توتنهام في كافة المسابقات، وقدم 7 تمريرات حاسمة، بينما يمتد عقد الدولي الإيفواري مع "السبيرز" حتى نهاية موسم 2022 المقبل. وأردفت الصحيفة، أنه بالنسبة لمركز الظهير الأيمن، فإن إدارة توتنهام وضعت لاعب أتالانتا، تيموثي كاساتاني، حيث يجري مسؤولي النادي اللندني محادثات متقدمة مع النادي الإيطالي، بشأن ضم اللاعب 24 عاماً. وشارك كاستاني مع أتالانتا هذا الموسم في 19 لقاءً في كافة المسابقات، حيث سجل هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين.

