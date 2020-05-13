قبل عودة "الليغا".. إدارة برشلونة تصدم الجماهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

أفادت صحيفة آس، أن نادي برشلونة الإسباني، قرر عدم إعادة أموال تذاكر المبارايات للأعضاء المشتركين. يأتي ذلك على الرغم من أن المبارايات المتبقية من الموسم ستُلعب خلف الأبواب المغلقة دون جماهير، وذلك حال اتُخذ قراراً نهائياً باستئناف المسابقات. وتشير صحيفة آس إلى أن برشلونة لن يُعيد رغم ذلك الأموال للمشتركين، أو على الأقل يمكن أن يطلب منهم التنازل عن جزء من المال الذي يجب على النادي إعادته، كونهم لن يُشاهدوا المبارايات في الملعب. وأضافت: "النادي الكاتالوني ينتظر في الوقت الراهن، ويأمل أن يتوصل إلى اتفاق نهائي مع المشتركين يُرضي جميع الأطراف". وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة يملك 85000 عضواً مشتركاً يدفعون ما بين 150 و1250 يورو لكل إشتراك سنوي.

