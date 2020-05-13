ريال مدريد يحدد سعر بيل بـ30 مليون يورو!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

خصص نادي ريال مدريد الإسباني، مبلغاً هزيلاً لبيع لاعبه الويلزي غاريث بيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. سيكون ريال مدريد على استعداد لفتح الباب أمام بيل لمغادرة ملعب سانتياغو برنابيو في الصيف المقبل، حيث يخطط الفريق "الملكي" بالفعل للانفصال عن اللاعب الويلزي بسبب أزمة فيروس كورونا، التي ستؤثر على اقتصاد النادي، حيث يتقاضى بيل أعلى راتب من بين اللاعبين في الفريق، ولديه عقد حتى عام 2022. وارتبط بيل بالانتقال إلى نيوكاسل يونايتد مع اقتراب صندوق الاستثمار العام السعودي من الاستحواذ على النادي، كما تم ربطه بإنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه نجم ريال مدريد السابق ديفيد بيكهام. ووفقاً لمعلومات موقع أوك دياريو الإسبانية، فإن المديرين التنفيذيين في ريال مدريد سيكونون على استعداد للسماح لغاريث بيل بالمغادرة، إذا وصل عرض بقيمة 30 مليون يورو تقريباً على الطاولة في الأسابيع المقبلة. وأوضح الموقع أن السعر الذي خصصه الريال لبيع بيل أقل بكثير من 101 مليون يورو، الذي أنفقه الفريق "الملكي" منذ 7 سنوات تقريباً لجلبه من توتنهام. لكن يعتقد مسؤولي ريال مدريد أن هذا الاختلاف قد تم استهلاكه إلى حد كبير خلال المواسم، ويمكن عرضاً من نيوكاسل ينقله بسرعة إلى "البريميرليغ"، وهو الأمر الذي يجلب السعادة للمدرب زين لدين زيدان لعدم رؤية بيل في صفوفه بعد أشهر قليلة.

