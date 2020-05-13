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فايلر يستفسر عن صفقة "صانع الألعاب" والأهلى يجدد التفاوض مع طاهر طاهر

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جدة - عمرو شويل استفسر رينيه فايلر المدير الفني الأهلي عن مصير صفقة "صانع اللعب" التي طلب إتمامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكنها لم تتم حتى الآن ولم يصل مسئولو القلعة الحمراء لاتفاق نهائي بشأن تدعيم هذا المركز ، وشهدت الأيام الماضية اتصالات من جانب المدرب السويسري وإدارة القلعة الحمراء للاستفسار عن عدة أمور خاصة بالصفقات المطلوب إتماما في بعض المراكز ويأت في مقدمتها مركز رقم 10 ( صانع الألعاب) ويرغب المدير الفني في حسن هذه الصفقة على وجه السرعة بإعتبار أن تدعيم مركز صانع الألعاب ثم الجناح بأعتبار أن هذين المركزين من أهم المراكز التى تحتاج تدعيم في الفريق خلال الموسم المقبل ، وتحدث فايلر مع مسئولو النادي مؤخراً بشأن ضم صانع العاب محلي أو أجنبي صاحب قدرات فنية عالية يُحقق أهدافه مع الفريق.

 

من ناحية أخرى ، جدد الأهلي مفاوضاته لضم طاهر محمد طاهر خلال الأيام الماضية بعدما سبق وابتعد اللاعب عن دائرة المُرشحين لتدعيم القلعة الحمراء في فترات سابقة قبل أن يمنح رينيه فايلر الضوء الأخضر لإدارة النادي باتمام التعاقد مع "جناح" المقاولون بعدما شاهد له أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية ووجد فيه شخصية لاعب قوي وصاحب مهارات فنية عالية يحتاج إليها الفريق.

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وبناءً على طلب فايلر جدد الأهلي مفاوضاته مع المقاولون لإتمام الصفقة ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الأمر لن يكون سهلاً في ظل مطالب المقاولون المالية وهو ما سيتم حسمه في غضون الأيام المقبلة للبدء في إيجاد بديل حال فشل مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر الذى يراه فايلر من أفضل لاعبي "الأجنحة" في خارج القلعة الحمراء .

 

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