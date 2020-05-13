شكرا لقرائتكم زى النهاردة من 93 سنة.. الأهلى يكتسح المصرى بخماسية ويتوج بكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 13 مايو عام 1927 توج النادى الأهلى للمرة الثالثة فى تاريخه بلقب كأس مصر فى نسختها السادسة منها أربعة نهائيات متتالية، بعد فوزه الكاسح على المصرى البورسعيدى الذى تواجد فى النهائى لأول مرة فى تاريخه بخماسية نظيفة سجلها حسين حجازى، ومختار التتش لكل منهما "هدفان"، وممدوح صقر ، مثل الأهلي في النهائي: عبدالحميد حمدي، السيد أباظة، محمد علي رسمي، رياض شوقي، علي الحسني، أحمد سليمان "هندنبرج"، محمود مختار التتش، حسين حجازي، زكي عثمان، محمود مختار صقر، ممدوح مختار صقر.

أما المصري فضم كلا من: مصطفي ندا، علي تعلب، حسن الديب، محمود حلمي الزيدي، فؤاد إبراهيم، علي علي فقوسة، خليل عطالله، حسن الشامي، السيد بلال، عبدالمطلب محمد، محمد حسن.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.