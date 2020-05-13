غزل المحلة يتهم أسامة نبيه بالتلاعب والتواطؤ بعد اعترافه بالتفويت للزمالك

جدة - عمرو شويل تقدم مجلس إدارة نادى غزل المحلة، بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد أسامة نبيه، لاعب الفريق الأسبق، والمدرب العام السابق للمنتخب الوطنى، وذلك على خلفية التصريحات المُثيرة التى أدلى بها حيث قال فيها إنه رفض التسجيل فى مرمى الزمالك عندما كان لاعباً فى غزل المحلة موسم 2001 - 2002 وتحديداً فى الدور قبل نهائى لكأس مصر، وهى التصريحات التى مازالت تلقى ردود أفعال قوية فى الشارع الرياضى المصرى، لذا تقدم مسئولى المحلة بشكوى رسمية ضد نبيه، والذى ذكر فيها أن هذه التصريحات تمثل عدم احترام لنادى غزل المحلة ومكانته وتاريخه بين أندية مصر والعالم العربى والإفريقى، بالإضافة إلى عدم الأمانة فى الدفاع عن النادى المتعاقد معه، كما ذُكر فى الشكوى، أن أسامة نبيه ضرب بعرض الحائط أبسط قواعد اللعب النظيف، واعتبروه نزع من أنواع التلاعب والتواطؤ فى نتيجة المباريات، وهى جريمة فى المجال الرياضى لابد لها من عقاب.



غزل المحلة

فيما وصف مسئولى نادى غزل المحلة فى الشكوى المُقدمة فى اتحاد الكرة، أن أسامة نبيه، يُعتبر خطر على أى فريق يعمل به كمدرب أو مسئول فى الوقت الراهن، حيث إنه بذلك فقد مصداقيته كقدوة كى يقوم بالتصريح بقيامه بهذا الفعل على شاشات التلفزيون.

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وتقدم مسئولو غزل المحلة بالمطالبة باتخاذ اللازم نحو التحقيق فى هذا التواطؤ المنسوب إلى أسامة نبيه، وما يترتب عليه من أثار، بالإضافة إلى استرداد جميع المبالغ المالية التى تقاضاها خلال عمله بنادى غزل المحلة، كما طالب المسئولين فى الشكوى المقدمة لاتحاد الكرة بالحصول على تعويض مادى وأدبى مناسب جراء ما أصاب النادى من عدم وصول فريق غزل المحلة إلى المباراة النهائية فى كأس مصر، واحتمالية الفوز بالحصول على لقب كأس مصر وقتها، فيما اختتم غزل المحلة الشكوى بالمطالبة بشطب أسامة نبيه من سجلات اتحاد الكرة.