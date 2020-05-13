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شكرا لقرائتكم غزل المحلة يتهم أسامة نبيه بالتلاعب والتواطؤ بعد اعترافه بالتفويت للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
غزل المحلة
فيما وصف مسئولى نادى غزل المحلة فى الشكوى المُقدمة فى اتحاد الكرة، أن أسامة نبيه، يُعتبر خطر على أى فريق يعمل به كمدرب أو مسئول فى الوقت الراهن، حيث إنه بذلك فقد مصداقيته كقدوة كى يقوم بالتصريح بقيامه بهذا الفعل على شاشات التلفزيون.
وتقدم مسئولو غزل المحلة بالمطالبة باتخاذ اللازم نحو التحقيق فى هذا التواطؤ المنسوب إلى أسامة نبيه، وما يترتب عليه من أثار، بالإضافة إلى استرداد جميع المبالغ المالية التى تقاضاها خلال عمله بنادى غزل المحلة، كما طالب المسئولين فى الشكوى المقدمة لاتحاد الكرة بالحصول على تعويض مادى وأدبى مناسب جراء ما أصاب النادى من عدم وصول فريق غزل المحلة إلى المباراة النهائية فى كأس مصر، واحتمالية الفوز بالحصول على لقب كأس مصر وقتها، فيما اختتم غزل المحلة الشكوى بالمطالبة بشطب أسامة نبيه من سجلات اتحاد الكرة.
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