شوقى غريب يوصى بمشاركة مواليد "97 و99" بدورى 99 واستبعاد لاعبى الفريق الأول

جدة - عمرو شويل أوصي شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بإستبعاد لاعبي الفريق الأول من المشاركة في بطولة دوري 99 في الموسم المقبل ومشاركة اللاعبين مواليد 99 بالاضافة الي اللاعبين مواليد 97 فقط بعد الغاء البطولة الخاصة بهم وذلك من اجل اعداد هولاء اللاعبين مواليد 99 و 97 لاوليمبياد طوكيو 2021 واختيار الافضل من بينهم للتواجد مع منتخب مصر الاوليمبي .

استقر مسئولو اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إقامة مسابقة مواليد 99 في الموسم المقبل وعدم الغاءها بعد موافقة شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي علي استمرار المسابقة في الموسم الجديد لأنها ستفيد المنتخب الاوليمبي الذي يستعد لاولمبياد طوكيو 2021 واعداد هولاء اللاعبين للاختيار من بينهم للمشاركة في المباريات مع فرقهم خاصة ممن يخرجون من حسابات الفريق الاول لناديهم مثل محمد صبحي حارس مرمي الزمالك والذي لعب اساسيا في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة خاصة انه لا يشارك مع الفريق الاول للزمالك بصفة اساسية وبالتالي دوري 99سيكون فرصة لاعداده واعداد غيره للمشاركة في الاوليمبياد.

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كما طلب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي السماح لاي لاعب مواليد 1997بالمشاركة في دوري 99ايضا من اجل اعدادهم للبطولة خاصة ان المنتخب الاوليمبي يضم كتيبة كبيرة من اللاعبين مواليد 97 الي جانب زيادة قوة دوري 99 والتأكيد انه سيتابع معظم المباريات الخاصة بالدوري ومعه جهازه الفني لمتابعة لاعبيه.