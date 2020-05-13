شكرا لقرائتكم هل يحسم أحمد الشيخ انتقال طاهر طاهر للأهلى؟ المقاولون يريد 3 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو المقاولون العرب، لاستغلال رغبة الأهلي والزمالك في شراء طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ذئاب الجبل، بعدما دخل اللاعب مجدداً في حسابات القطبين خلال الميركاتو الصيفي القادم، في ضم نجوم الدكة في الناديين، بالإضافة إلى الاستفادة المادية من اللاعب، حيث تبلغ القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، في آخر تحديث لها خلال أبريل الجاري، على موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت، أي ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً، في ظل توقف النشاط الرياضي منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي الفيروس العالمي، وكان طاهر قد شارك فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل بالموسم الجاري، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت دخول محمد عنتر في حسابات المقاولون العرب، فيما وضع ذئاب الجبل كل من أحمد الشيخ وإسلام جابر على قائمة الأولويات أيضاً في حالة بيع طاهر محمد طاهر.

ويعيش المقاولون حالة من التألق خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، في ظل العروض القوية التي قدمها خلال النصف الأول من الدوري، والتي وضعت المقاولون في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة.

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ويطمح المقاولون تحت قيادة النحاس إلى المشاركة في البطولات الأفريقية من جديد عن طريق الحفاظ على موقعه في جدول مسابقة الدوري العام، من أجل استعادة أمجاد ذئاب الجبل.

من جانبه، طالب المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، بضرورة وضع ضوابط لوكلاء اللاعبين وحدود فى تعاملاتهم مع الأندية، بسبب الصفقات غير المنطقية وارتفاع أسعار اللاعبين بشكل مبالغ فيه فى الدورى المصرى، خاصة أن الأسعار المتداولة فى السوق الرياضية تفوق إمكانيات معظم الأندية ولا تتناسب مع باقى الأندية التى تعانى بسبب تدخل وكلاء اللاعبيين الذين يلعبون لمصلحتهم من أجل الحصول على نسبة أكبر من المقابل المادى.

وقال عادل، فى تصريحات إذاعية لبرنامج وان تو، الذى يقدمه سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: كل جنيه يتم إنفاقه على قطاع الكرة بنادى المقاولون العرب، يدخل فى ميزانية خاصة بمكسبه وخسائره، وهذه سياسة الإدارات الناجحة.

وأضاف عضو المقاولون: أتمنى من اتحاد الكرة أن يضع ضوابط لوكلاء اللاعبين في الفترة المقبلة، خاصة أن الاسعار أصبحت تاريخية بدون داع، ولا نريد أن نضرب أمثلة للاعبين اتدفع فيها مبالغ ضخمة ولم تقدم أي أداء يكافئ هذه الأرقام.