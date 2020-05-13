فضيحة جديدة.. لاريسا اليوناني يفسخ عقده مع ’’عمرو وردة‘‘ لأسباب تأديبية.. ورئيس النادي يكشف التفاصيل الكاملة

كتب: ضياء السقا

أكد ألكسيس كوجياس، رئيس نادي لاريسا اليوناني، أن فسخ عقده مع المصري عمرو وردة يرجع لأسباب تأديبية.

من جانبه، أصدر نادي لاريسا اليوناني، بياناً رسمياً، الأربعاء، يكشف فيه الأسباب الكاملة وراء قرار الاستغناء عن وردة المعار من باوك.

وقال كوجاياس، رئيس النادى، "أريد أن أوضح لماذا قررت رحيل وردة من الفريق.. لقد اتخذت هذا القرار ضده بسبب عدم التزامه بحضور التدريبات، حيث تواجد فى حصتين تدريبيتين فقط من أصل 9 حصص خاضها زملاؤه الفترة الماضية بعد استئناف النشاط الكروى".\

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وأشار رئيس النادى إلى أن غياب اللاعب المصرى عن التدريبات فى الفترة الأخيرة جاء دون إذن من المدير الفنى أو مدير الفريق.

وأوضح كوجاياس: "لذا فقرار رحيل عمرو ورد عن لاريسا يرجع لهذا السبب فقط، وعلى الجميع أن يعرف مدى حبنا لهذا اللاعب وهذا ما جعلنا نساعده من أجل التغلب على مشاكله الشخصية السابقة".

واعتاد عمرو وردة افتعال الأزمات، خلال مشواره الكروي، وأخرها قصته مع المنتخب الوطني بعد اتهامه بالتحرش اللفظي بعارضة أزياء، مما أدى لاستبعاده من المنتخب.