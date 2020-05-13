شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم المصرى بخماسية ويتوج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 13 مايو عام 1927 توج النادى الأهلى بلقب كأس مصر للمرة الثالثة فى تاريخه، فى نسختها السادسة، منها أربعة نهائيات متتالية، بعد فوزه الكاسح على المصرى البورسعيدى الذى تواجد فى النهائى لأول مرة فى تاريخه بخماسية نظيفة سجلها حسين حجازى، ومختار التتش لكل منهما "هدفان"، وممدوح صقر.

مثل الأهلى فى النهائي: عبدالحميد حمدي، السيد أباظة، محمد على رسمي، رياض شوقي، على الحسني، أحمد سليمان "هندنبرج"، محمود مختار التتش، حسين حجازي، زكى عثمان، محمود مختار صقر، ممدوح مختار صقر.

أما المصرى فضم كلا من: مصطفى ندا، على تعلب، حسن الديب، محمود حلمى الزيدي، فؤاد إبراهيم، على على فقوسة، خليل عطالله، حسن الشامي، السيد بلال، عبدالمطلب محمد، محمد حسن.

Advertisements

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.