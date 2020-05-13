شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تناقش إجراءات الجمعية العمومية لتعديل بنود اللائحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى جلسة فى مقر الاتحاد اليوم من أجل مناقشة إجراءات الدعوة لجمعية عمومية غير عادية من أجل تعديل بنود لائحة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، حيث تشهد جلسة اليوم التى كان مقرر لها الأحد الماضى وتم تأجيلها لليوم، تحديد الشكل النهائى لصياغة البنود تمهيدا لإرسالها إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب و الرياضة فى ظل دراسة إقامتها فى شهر يونيو المقبل ، وبناء على اعتمادها سيتم الإعلان عن الموعد النهائى للجمعية العمومية خلال اليومين المقبلين بعد أن تم تأجيل الاجتماع الرسمى لمجلس الإدارة من اليوم إلى الأحد المقبل.

ويشهد اجتماع مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للاتحاد المقرر انعقاده الأحد المقبل مناقشة عدم أمور مهمة أبرزها الموقف المالى للإتحاد فى المرحلة المقبلة خاصة فى ظل تعليق النشاط .

وعقدت اللجنة الأولمبية جلسة أول أمس مع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، للوقوف على خطة إعداد منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية إلى أولمبياد طوكيو بحضور شريف العريان.

وعقب جلسة الاستماع للخطة، استقبل هشام حطب رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة بمكتبه لتناول سبل النهوض باللعبة والوصول إلى منصات التتويج الأفريقية والعالمية.