شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل: الأهلى عايز لائحة "تفصيل" وميقدرش ياخد بطولات من غير أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة خليل، نجم الإسماعيلى السابق، أن النادى الأهلى يبحث عن "لائحة تفصيل" تحقق أهداف النادى فى حصد البطولات باستمرار، وقال خليل لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر أذاعة أون سبورت، "الأهلى عايز لائحة تفصيل، لائحة على مزاجه يرفض العودة لقائمة 25 لاعبا والاستعانة بالناشئين لأنه يعلم أنه لن يستطيع حصد البطولات باللاعبين المصريين، دائماً يعتمد على الأجانب فى حصد الألقاب وليس الأهلى فقط وإنما الزمالك أيضاً، ولكن الفريق الأحمر هو الأكثر تمسكاً بقرار فتح القيد للأجانب، وهو قرار قد يكون له أثر سلبى على اللاعبين المصريين وتجهيزهم لمنتخبات الوطنية، ولكن كل فريق ينظر لمصلحته التى تحقق اهدافه ".

وأضاف أسامة خليل، "أؤيد إلغاء بطولة الدورى العام هذا الموسم خوفاً من وقوع ضحايا، ولو استقرت اللجنة الخماسية على عودة المسابقة ينبغى أن يتحمل اتحاد الكرة التكاليف اقامة المعسكرات للأندية"

وتابع نجم الإسماعيلى السابق، "لن أفكر فى دخول انتخابات اتحاد الكرة، فلقد فعلتها مرتين من أجل تحقيق العدل ففى المرة الأولى 2008 استبعدت سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الراحل وفى 2012 استبعدت هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لأنه تحايل على اللائحة وكان يريد الترشح لدورة ثالثة وحينما باءت محاولاته بالفشل دفع بجمال علام"

وأضاف ،"لابد أن تستمر اللجنة الخماسية باتحاد الكرة لمدة عام آخر لأنه برحيلها ستعود ريما لعادتها القديمة، اللجنة نجحت فى تقليص عدد أندية الجمعية العمومية وهى خطوة جديدة وفى مدتها القادمة ستعمل على تنظيف مطبخ الجبلاية من الداخل لذا لابد من منحها الفرصة كاملة بالتجديد لعام أخر"

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وعن رأيه فى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة قال، "لا يملك الخبرة الكافية للعمل القيادى واتخاذ القرار وقوة الإقناع، وانتماؤه للأهلى أفقده المصداقية، لا يصح تبنى وجهة نظر الأهلى أو الزمالك على مائدة قرارات الجبلاية".

وعن سبب تراجع الإسماعيلى قال خليل، "بيع اللاعبين سبب أمراض الإسماعيلى وعدم تمكنه من حصد البطولات، لابد أن يتخلص منها مجالس الإدارات لبناء فريق قوى ينافس الأندية فى الدورى المصرى بقوة".

وبدأت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، التشاور مع اندية الدورى الممتاز بشأن لائحة القيد فى الموسم الجديد، ومنها عدد اللاعبين فى قوائم الأندية واقترحت اللجنة أن يتم قيد 5 لاعبا بجانب 5 لاعبين مواليد 99 فى قوائم الموسم الجديد، إلا أن النادى الاهلى متمثلا فى سيد عبد الحفيظ مديرالكرة رفض الاقتراح وطلب استمرار قائمة الـ30 مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 99 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعباً، كما حدث الموسم الحالى.

وأجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، اتصالات بأعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل الاستفسار عن تعليمات القيد فى الموسم الجديد، وكذلك مصير دورى مواليد 99 فى الموسم الجديد، ورد مسئولو اتحاد الكرة على مدير الكرة بالأهلى، بأنهم لم يحسموا هذا الأمر حتى الآن، نظرا لانشغالهم بأزمة اللائحة الجديدة والانتخابات، موضحين أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن دورى مواليد 99 حتى الآن.

واستطلع مسئولو الجبلاية رأى عبد الحفيظ فى هذا الملف، وقال مدير الكرة لأعضاء الجبلاية إنه فى حال استكمال الدورى هذا الموسم، وكذلك دوريات الناشئين، فمن الممكن إلغاؤه الموسم المقبل، بينما فى حال الغاء الدورى هذا الموسم وعدم استكماله فهذا يعنى القضاء على جيل 99 لأنهم توقفوا عن اللعب منذ توقف الدورى وبالتالى سيكون تسويقهم أمرا غاية فى الصعوبة.