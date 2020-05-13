شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يستعيد ذكريات هتافات جماهير العين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد حسين الشحات، نجم الأهلى ومنتخب مصر، ذكريات هتافات جماهير العين الإماراتى أثناء تألقه مع الزعيم، ونشر الشحات عبر حسابه على إنستجرام صورته مع جماهير العين معلقاً : "على الدنيا خد وهات آه تحيا الشحات ". وقضى حسين الشحات عاماً استثنائياً مع نادى العين الإماراتى حقق خلاله العديد من الألقاب الجماعية والفردية، ولمع نجمه بشكل كبير، جعله أحد أهم الصفقات الجماهيرية المنتظرة فى قلعة الجزيرة قبل التعاقد معه، مع آمال عريضة بأن يحقق المراد ويصنع الفارق لصالح أصحاب الرداء الأحمر.

وانتقل حسين الشحات لصفوف العين قادماً من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادى الإماراتى بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلى فى صفقة قياسية.

وساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، وأنهى العين مشواره بالدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1.

المستويات الرائعة التى ظهر عليها حسين الشحات مع العين دفعت الجماهير لاختياره أفضل لاعب فى مسابقة الدورى الإماراتى، على الرغم من الفترة القصيرة التى قضاها "الجناح الطائر" داخل قلعة "الزعيم". وبات هتاف "الشحات يا أبهة إيه العظمة دى كلها" جزءاً أصيلاً من هتافات جماهير العين فى مدرجات ملعب "هزاع بن زايد"، بعدما حجز اللاعب المصرى مكانه داخل قلوب الجماهير نتيجة القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التى يمتلكها.

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ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.

وفى وقت سابق، قال حسين الشحات لاعب الأهلى إنه سيخضع لجراحة بسيطة للتخلص من بعض الآلام التى يشعر بها فى عضلات البطن، موضحاً فى تصريحات تليفزيونية أن الجراحة بسيطة لكنه سيُجريها من أجل التخلص من هذه الآلام، خاصة أن بطولة الدورى متوقفة حالياً بسبب أنتشار فيروس كورونا.

وقال حسين الشحات، إن الضجة الكبيرة التى حصلت على قصة انتقاله للقلعة الحمراء بخصوص المبلغ المالى الكبير ليس لها أساس من الصحة، موضحاً فى تصريحات تليفزيونية، لو حصلت على 150 مليونا لجلست فى المنزل، مؤكدا أنه يجتهد داخل الملعب للظهور بشكل جيد مع الفريق ومن أجل تحقيق البطولات