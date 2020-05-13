شكرا لقرائتكم خبر عن حسام باولو يستعرض رحلته مع الكرة على أنغام "قالوا عنى زمان موهوم بيضيع وقت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض حسام باولو، مهاجم الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالى، رحلته مع الساحرة المستديرة عبر حسابه على إنستجرام على أنغام أغنية "ابن مصر" للفنان محمود العسيلى، ويملك باولو رحلة مثيرة مع الكرة، حيث عانى الأمرين للوصول إلى حلمه باللعب فى الدورى الممتاز حيث كشف أنه كان يعمل فى الأرض مقابل 7 جنيهات فى اليوم الواحد، وأنه لعب بصفوف عدة أندية بداية من الدرجة الرابعة وحتى الدورى المصرى الممتاز.

وأضاف باولو أنه بدأ اللعب فى طوخ وحصل وقتها على 150 جنيهاً فى الشهر راتباً من كرة القدم، موضحا أنه تألقه بالدرجة الثالثة أول موسم وتسجيله 27 هدفاً ساهم فى اهتمام غزل المحلة التى قضى فيها فترة معايشة أسبوع قبل ان يرحل ويذهب الى سكر أبوقرقاص ومن بعدها لفريق الشمس الذى وقع معه مقابل 75 الف جنيه فى الموسم الواحد حصل منها على 12 ألف جنيه مقدم تعاقد.

وأضاف باولو أنه تقدم لاختبارات الأهلى والزمالك ولم يلق قبولا حتى أنه تألق اثناء تقدمه للقلعة البيضاء الا ان المسئولين وقتها استبعدوه نهائياً.

وأكد حسام باولو أن أول مواسمه فى الدورى المصرى الممتاز عن طريق الداخلية وكان وقتها بعمر الثلاثين، حيث تم التعاقد معه من الشماس مقابل 56 ألف جنيه للأخير بخلاف حصوله على راتب قدره 75 ألف جنيه حصل على 16 ألف جنيه منهم مقدم تعاقد.

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وتابع: "رفضت الحديث مع علاء عبد العال فى الفلوس وقلتله عايز ألعب دورى ممتاز مش فارق معايا الفلوس" وخلال 6 اشهر سجلت 5 أهداف وكانت أول مباراة أمام انبى وشاركت بخمس دقائق فقط.

بعدها استطعت الانتقال الى نادى سموحة بعد الفوز بلقب هداف الدورى لأتوج مجهودى فى الموسم التالى باللقب للعام الثانى على التوالى ووقتها أمى كانت بتدعى الزمالك يكسب وباسم مرسى ما يسجلشى علشان أحسم لقب هداف الدورى مع سموحة.