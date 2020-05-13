شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي وابناه يرتدون الكمامات الواقية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى أحمد حجازي، نجم دفاع وست بروميتش الانجليزي والمنتخب الوطني، وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم وأدى إلى توقف النشاط الرياضي، بارتداء الكمامات كإجراء وقائي لمواجهة الفيروس، ونشر حجازي صوراً لنجليه سفيان وآدم، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، على متن الطائرة، وظهرا مرتديان الكمامة، وكانت الكثير من الأنباء قد ترددت في الفترة الأخيرة عن انضمام اللاعب إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

أحمد حجازى عاد إلى مصر مع أول ظهور لبوادر أزمة أنتشار فيروس كورونا، وحرص اللاعب على التواجد مع أسرته وعدم البقاء فى انجلترا.

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أبناء احمد حجازي



احمد حجازي

وكان أحمد حجازى قد أبلغ مسئولى الأهلى أنه لن يلعب فى مصر لغير القلعة الحمراء، موضحاً أنه يُفضّل البقاء فى تجربته الخارجية بأوربا سواء مع وست بروميتش أو مع أى ناد آخر فى أوروبا يُحقق معه طموحاته الاحترافية وإذا قرر العودة سيكون للأهلى وليس لأى ناد آخر.

ويحاول الأهلى ضم حجازى خلال الموسم المقبل، حيث تحدث معه مسئولو القلعة الحمراء، وقدموا له عرضاً جيداً لكن حجازى أكد أنه يرغب فى البقاء بأوروبا وإذا ما أراد العودة لمصر سيلعب للأهلى نافياً رغبته فى اللعب لأى نادً أخر سواء كان بيراميدز أو غيره.

وانتقل أحمد حجازى لويست بروميتش فى صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادى الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء فى شتاء 2018، فى صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين يورو.