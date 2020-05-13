شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني: إعلان اللائحة فور الانتهاء منها.. وليس لدينا ما نخفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن الاتحاد المصرى ليس لديه ما يخفيه، وفى حال التوصل لأى قرار أو موقف يسارع إلى إعلانه رسمياً للرأى العام، مشيرا إلى أنه لاحظ فى الآونة الأخيرة بعض الأخبار المنسوبة إلى مصدر وصف بأنه مسئول فى اتحاد كرة القدم، دون ذكر اسمه، يتحدث عن اتصالات تجرى بين مسئولين مصريين والاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بشأن مهمة إعداد اللائحة الجديدة وما سيترتب عليها فى القريب.

وناشد رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وسائل الإعلام التريث فى نشر الأخبار الخاصة بهذه الأمور والمبنية على الاجتهاد أو المنسوبة لمصادر غير معلومة، حرصا على عدم إثارة أى بلبلة لدى الرأى العام، مؤكدا تفهمه التام لحرص وسائل الإعلام على القيام بدورها فى نقل الخبر إلى جماهيرها وروادها شريطة أن يكون صحيحا.

وقال عمرو الجناينى، إن كل الأمور المتعلقة باللائحة الجديدة للاتحاد يسير العمل نحو إعدادها وفق خطة العمل المرسومة والبرنامج الزمنى المتفق عليه، ومن الطبيعى أن يتم عرضها فى صورتها النهائية بعد الانتهاء منها.