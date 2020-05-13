شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يستعيد ذكريات الأمجاد مع الزمالك بـ 5 كؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك، ذكريات الأمجاد مع القلعة البيضاء، قبل توقف النساط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضي، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث توج الفريق الأبيض ببطولتى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسي، والسوبر المصرى على حساب الأهلي، ونشر ساسى صورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام جمعته بجميع الكؤوس التى حصدها مع القلعة البيضاء والتى بلغت 5 ألقاب وهي، كأس السوبر المصرى السعودي، كأس السوبر الأفريقي، كأس السوبر المصري، كأس السوبر الأفريقي، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستطاع فرجانى ساسي منذ انضمامه إلى الزمالك ضبط إيقاع وسط الملعب الأبيض، وأصبح يشكل قوة هجومية فى تشكيل الزمالك، فمع الفريق الأبيض شارك ساسى فى 62 مباراة فى مختلف البطلات الأفريقية، سجل التونسى 11 هدفاً وصنع 8 أهداف آخرين لزملائه بالفريق.



فرجاني ساسي

وكان فرجانى ساسى قد سافر إلى تونس بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر مباشرة قبل غلق المجال الجوى، خوفاً من تفشى وباء كورونا المستجد.