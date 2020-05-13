فرجاني ساسي يستعيد ذكريات الأمجاد مع الزمالك بـ 5 كؤوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك، ذكريات الأمجاد مع القلعة البيضاء، قبل توقف النساط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضي، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث توج الفريق الأبيض ببطولتى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسي، والسوبر المصرى على حساب الأهلي، ونشر ساسى صورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام جمعته بجميع الكؤوس التى حصدها مع القلعة البيضاء والتى بلغت 5 ألقاب وهي، كأس السوبر المصرى السعودي، كأس السوبر الأفريقي، كأس السوبر المصري، كأس السوبر الأفريقي، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.
واستطاع فرجانى ساسي منذ انضمامه إلى الزمالك ضبط إيقاع وسط الملعب الأبيض، وأصبح يشكل قوة هجومية فى تشكيل الزمالك، فمع الفريق الأبيض شارك ساسى فى 62 مباراة فى مختلف البطلات الأفريقية، سجل التونسى 11 هدفاً وصنع 8 أهداف آخرين لزملائه بالفريق.
فرجاني ساسي
وكان فرجانى ساسى قد سافر إلى تونس بعد توقف النشاط الرياضى فى مصر مباشرة قبل غلق المجال الجوى، خوفاً من تفشى وباء كورونا المستجد.
وأوضحت الصحف التركية أن ساسى يعد هدفا لنادى ملاتيا، خلال الميركاتو المقبل، فى ظل المستويات الرائعة التى يقدمها اللاعب مع الفارس الأبيض وسوف يفتح النادى التركى باب التفاوض مع نظيره الزمالك، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب، إذ ينتهى عقده فى صيف عام 2021، ليوضح أمير مرتضى منصور أنه حتى الآن لم يصل عروض رسمية للاعب.
وذكرت صحيفة " ينياكيت" التركية، أن نادى ملاتيا سبور يسعى للحصول على خدمات نجم الزمالك، فرجانى ساسى، خلال الميركاتو المقبل، فى ظل المستويات الرائعة التى يقدمها اللاعب مع الفارس الأبيض.
كان الزمالك، قد تعاقد مع ساسي، قبل موسمين، قادما من صفوف النصر السعودي، ونجح فى تقديم مستويات رائعة مع القلعة البيضاء، وتوج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة القصيرة مع الفريق.
واستبعد مسئولو الزمالك رحيل التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض، فى فترة الانتقالات المقبلة، لكونه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض، حيث يتبقى فى عقده موسم مع القلعة البيضاء بخلاف الموسم الحالى، المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.
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