شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بكائه على الهواء.. شاهد أبرز فرص مروان محسن المهدرة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"جمهور الأهلى بيكون غضبان من عدم تسجيلى الأهداف وأعانى من كثرة الهجوم، ولكنى بنفذ التعليمات المطلوبة منى، وهدفى مصلحة الأهلى والمنتخب.. نفسى كل ماتش أسجل الأهداف، ولكن طريقة اللعب أحيانا تظلمك".. بهذه الكلمات والدموع تنهمر من عينيه عبر مروان محسن مهاجم الشياطين الحمر عن استيائه من حالة الضغط التى يتعرض لها بسبب غيابه عن التهديف فى كثير من الأحيان، مؤكدا أنه يتمنى تسجيل الأهداف فى كل مباراة مع الأهلى والمنتخب لإسعاد الجماهير، مضيفًا، "شرف لى تمديد عقدى على بياض مع الأهلى، لأنى متربى فى النادى وعضو من صغرى، وأسرتى كلها أهلاوية، وأتمنى عودة الدورى والحياة لطبيعتها فى مصر ولكن صحة الناس فوق كل شيء".

وأوضح مهاجم الأهلى، أن السويسر فايلر دائما يقول له "اشتغل زى ما أنت ومتسمعش لكلام حد أنا هنا المسئول"، لذلك فأنا أجتهد في الأهلى منذ اليوم الأول لى بالقلعة الحمراء، وأتقبل أي نقد فنى في الكورة ولكن أرفض أرفض السخرية والانتقاد الشخصى.

مروان محسن الذى شارك حتى الأن فى 67 مباراة مع الأهلى وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" وسجل 17 هدف فقط، وصنع 6، ويرصد ”الخليج 365” أبرز الفرص السهلة التى أهدرها اللاعب أمام مرمى الخصوم، والتى قد تسببت فى تعرضه للهجوم والضغوطات من قبل الجماهير الحمراء..

مروان محسن يهدر فرصة الهدف الأول للأهلى أمام النجمة

فى 13 أغسطس 2018، أهدر مروان محسن فرصة تحقيق الهدف الأول لفريقه أمام النجمة اللبنانى، فى الدقيقة 16 من عمر المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.

جاءت الهجمة بتمريرة رائعة من حسام عاشور استقبلها بصورة جيدة وليد سليمان ليمررها مباشرة إلى مروان محسن الخالى من الرقابة ولكن سددها وتصدى لها حارس النجمة اللبنانى لتضيع أول فرصة حقيقية للفريق الأحمر. Advertisements مروان محسن يهدر ركلة جزاء أمام بنى سويف مروان محسن يهدر ركلة جزاء أمام بنى سويف فى 3 ديسمبر 2019 أهدر مروان محسن ركلة جزاء للأهلى أمام بنى سويف بالدقيقة 86 من عمر المباراة التى جمعتهما في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وأحرز وليد أزارو هدف التقدم للأهلى فى الدقيقة 67، ثم أحرز أحمد الشيخ الهدف الثانى فى الدقيقة 69.

فشل مروان محسن في احراز الهدف الأول لفريقه في مرمي الإسماعيلي بالدقيقة 56 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري، حيث انفرد مروان محسن بحارس مرمي الإسماعيلي محمد مجدي ولكنها يضعها في يده برعونة وغرابة. مروان محسن يرتبك أمام حارس نادى مصر ويهدر انفرادًا للأهلى مروان محسن يرتبك أمام حارس نادى مصر ويهدر انفرادًا للأهلى

مروان محسن يهدر فرصة تقدم الأهلي علي الإسماعيلي

فى 5 يناير 2020 ارتبك مروان محسن بعدما انفرد بعصام ثروت حارس مرمى نادى مصر، ليهدر فرصة الهدف الثانى للمارد الأحمر فى الدقيقة 35 من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.