شكرا لقرائتكم خبر عن الدنيا والعة بسببه.. وكهربا مدلع نفسه ومستنى "حق رضوان البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى يتساءل فيه الجميع عن موقف محمود كهربا وهل سيتعرض للإيقاف، وكم مليونًا ستكون الغرامة، وهل طريقة رحيله عن الزمالك صحيحة أم خاطئه، خصوصًا أن الأمر أصبح الآن فى قبضة الفيفا والتى ستقوم بالبت فى القضية، كان كهربا مشغولاً بأمور أخرى كثيرة مثل متابعة مسلسلات رمضان، وفى مقدمتها "البرنس" للنجم محمد رمضان، وعزومات الإفطار مع أصدقائه وعلى رأسهم صالح جمعة، والذى قام بدور المُصلح بين كهربا وشقيقه عبد الله جمعة لاعب الأبيض، وتدريبات بدنية على كل شكل ولون.

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق، والذى يؤكد النادى الأبيض أن العقد قانونى وموقف النادى سليم، حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.

ورغم اشتعال الأجواء فى قضية كهربا، إلا أن اللاعب يسعى لتخطى تلك الأزمة بطريقته الخاصة، ونرصد ابرزها فى الأسطر التالية..

كهربا يلجأ لممارسة "كرة الماء"

استغل كهربا ارتفاع درجات حرارة الجو لممارسة رياضة جديدة خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا، وخاض اللاعب تدريبات بدنية عن طريق لعبة "كرة الماء" والتى مارسها فى أحد حمامات السباحة.

واستعان محمود كهربا بمشهد من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان الذى يعرض فى شهر رمضان، وشارك اللاعب متابعيه عبر استورى انستجرام الخاص به مقطع فيديو من مسلسل "البرنس" عندما قال محمد رمضان "رضوان البرنس" داخل السجن بعد الحكم عليه بـ 7 سنوات، ومحاولة بعض السجناء مضايقته بسبب مهارته في إنجاز العمل بشكل سريع ما تسبب لهم من مضايقات من أمن السجن، ولكن ظل صامتا ولم يتحدث نهائيا. "أنا اللى هاسقف لك" هذه المقولة ظهرت في برومو مسلسل "البرنس"، وهو المشهد الذى اختتم به الحلقة اليوم بعد أن تناول المشهد الأخير من الحلقة مضايقة نفس السجناء لـ"حمادة" محمد مهران والذى يجسد دور شقيق "علا" نور اللبنانية، ليتدخل "رضوان" وبعد تفكيرهم في الاعتداء عليه، قام "رضوان بضربة البداية لتختتم الحلقة لتشويق المشاهدين فيما سيحدث في الحلقة المقبلة.

كهربا يستعين بمشهد من البرنس.. "مش باقى على حاجة"

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عزومة صالح جمعة لـ" كهربا " على أكل بدوى

نشر صالح جمعة صانع العاب فريق الاهلى صور برفقة زميلة بالفريق محمود كهربا خلال تجمعهم على الإفطار مع الطعام البدوى، وجاءت عزومة صالح جمعة و كهربا في حضور بعض الاصدقاء خلال تواجدهم باحد المنتجعات بمدينة الساحل الشمالى.

التدريبات على كل شكل ولون يواصل محمود كهربا، تدريباته البدنية باشكال مختلفة، للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد،

"الصلح خير" هو الشعار الذى رفعه صالح جمعة لتصفية الأجواء بين شقيقه عبد الله جمعة وصديقه المقرب فى الفريق محمود عبد المنعم كهربا، بعد الأزمة التى نشبت بينهما فى مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك فى الإمارات، والتى حسمها الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل. صالح جمعة أصر على إقامة الصلح بين الثنائى رغم وجود عبد الله جمعة فى مسقط رأسه فى سيناء، إلا أن تواجد صالح جمعة الدائم مع كهربا، خاصة فى ظل توقف النشاط الكروى فى مصر والعالم بسبب فيروس كورونا، جعل الصلح تليفونياً، قبل أن يعود عبد الله جمعة ويتم تصفية الأجواء بينهما، وأكد صالح جمعة للثنائى أنه لا يجوز أن يكونا متخاصمين خلال شهر رمضان.

صُلح كهربا وعبد الله برعاية صالح بعد أحداث القمة