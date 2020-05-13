شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سلمى طنطاوى مدربة الطائرة: كان نفسى أكون دكتورة فى الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سلمى طنطاوى لاعبة الكرة الطائرة السابقة فى مدينة نصر والإنتاج الحربى والزمالك وحاليا مدربة فى وادى دجلة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ الشوبينيج. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ مليش فى المطبخ ومبعرفش أطبخ خالص. من نجمك المفضل ؟ من نجمك المفضل ؟ عادل إمام من مطربك المفضل ؟ من مطربك المفضل ؟ محمد منير لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟ لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟ دكتورة فى الجامعة. Advertisements لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟ لو المعاكسة حلوة بصراحة بضحك. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ ياسمين صبرى. بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ الفورمال. تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟ تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟ يكون رياضى أفضل. سلمى طنطاوى

سلمى طنطاوى

سلمى طنطاوى

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