شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يسترجع احتفال كرة السلة بعد هدفه فى بيراميدز ويعلق: "الأهلى وحشنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط النادى الأهلى، عبر حسابه على إنستجرام، ذكريات احتفاله بهدفه فى مرمى بيراميدز معلقاً: "الأهلى وحشنا". وجاء احتفال ديانج على طريقة لاعبى كرة السلة، بعدما أمسك الكرة وأسقطها على طريقة الباسكت، بعدما نجح فريقه فى تحقيق الفوز بالدقائق الأخيرة من المباراة.

وحقق فريق الأهلى فوزًا قاتلًا على بيراميدز، بهدفين لهدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ 16 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وسجل على جبر هدف تقدم بيراميدز فى الدقيقة 53، فيما أحرز هدفى الأهلى كل من إليو بادجي، وأليو ديانج هدفى الفوز بالدقيقتين 77، و91.

وفى وقت سابق، كشف المالى أليو ديانج أنه سعيد بالتواجد فى أكبر نادٍ بأفريقيا، مؤكدا أنه استفاد كثيرا من النيجيرى أجايى زميله فى القلعة الحمراء الذى كان أحد العوامل فى مساعدته للتالق والتأقلم داخل النادى الأهلى.

Advertisements

وقال اليو ديانح لاعب الاهلي فى تصريحات للإعلامى احمد شوبير على قناة او تايم سبورتس، استبعادى من التشكيل الأساسى فى بداية انضمامى للأهلي أمر طبيعى، ولكنى بذلت قصارى جهدى حتى تواجدت فى التشكيل الأساسى للأهلى وأبذل قصارى جهدى للحفاظ عليه وأثق أن الأهلى قادر على التتويج ببطولة الدورى ودورى أبطال أفريقيا.

وأكد ديانج: "أنه لم يتلقى اى عروض احترافيه الفترة الاخيرة كما يتردد وأن تركيزه منصب مع النادى الاهلى موكدا ان الأهلى هو أكبر الأندية الافريقية، أضاف ديانج أنه سعيد باللعب بجوار عمر السولية فى وسط فريق النادى الاهلى بسبب التفاهم الكبير بينهما وإن رحيل حسام عاشور عن الفريق فى الموسم الجديد، خسارة كبيرة ولكن باقى اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم حتى لا يتاثر الفريق برحيل لاعب.