ماركا: فيفا يلغي جوائز الأفضل لهذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استقر على إلغاء جوائز الأفضل لهذا العام نظرًا لتفشي وباء فيروس كورونا والذي اجتاح العالم بأكمله خلال الفترة الأخيرة.

وكان من المقرر أن تقام جوائز "فيفا" والتي تنعقد كل عام لاختيار الأفضل في سبتمبر المقبل بمدينة ميلانو الإيطالية.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الموسم الحالي (2019 - 2020) لن يشهد أي فائز سواء على مستوى اللاعبين أو المدربين.

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الصحيفة نوهت أن مجلة "فرانس فوتبول" لم تتخذ قرارها النهائي بشأن إلغاء جائزة الكرة الذهبية لهذا العام بجانب أيضًا جائزة الاتحاد الأوروبي والذي يقدمه "يويفا" من كل عام.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي آخر من توّج بجائزة الأفضل في العالم خلال العام الماضي متفوقًا على الثنائي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجوم يوفنتوس.

أما على صعيد المدربين، فنال الألماني يورجن كلوب الجائزة بعدما قاد فريقه ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي الإنجليزي.