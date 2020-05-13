ليس لدينا ما نخفيه.. الجنايني يؤكد الإعلان عن اللائحة الجديدة فوز الانتهاء منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن اللائحة الجديدة فور الانتهاء منها، لافتًا إلى أن الاتحاد ليس لديه ما يخفيه.

وأضاف الجنايني في تصريحات صحفية، أنه لاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأخبار المنسوبة إلى مصدر -رفض ذكر اسمه ووصف نفسه مسئول في اتحاد الكرة-، يتحدث عن اتصالات تجرى مع الاتحاد الدولي (فيفا) بشأن إعداد اللائحة الجديدة وما سيترتب عليها في القريب.

وأوضح الجنايني، أن تلك الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا، لافتًا إلى أن كل الأمور المتعلقة باللائحة الجديدة للاتحاد، يسير العمل نحو إعدادها وفق خطة العمل المرسومة والبرنامج الزمني المتفق عليه، ومن الطبيعي أن يتم عرضها في صورتها النهائية بعد الانتهاء منها.