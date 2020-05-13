أحدهما مثالي.. كلوب يختار الأفضل بين رونالدو وميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قارن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بين الثنائي الأفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "توتو سبورت" الايطالية قال كلوب: "ميسي هو الأفضل بالنسبة لي، لكنني أكن كل التقدير والاحترام لرونالدو".

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وأضاف كلوب: "لقد لعبنا ضد كليهما، وأمامهما يكون من المستحيل الدفاع عن المرمى، لكن ميسي لديه صفات جسدية أقل من رونالدو، إذا كان عليّ رسم لاعب مثالي فسأرسم رونالدو بسرعته وطوله وقوته في القفز".

وواصل مدرب ليفربول: "كريستيانو لاعب مثالي ومهني، من ناحية أخرى هناك ميسي الذي يجعل شيئ يبدو بسيطا وسهلا، لهذا أعتقد أنه أفضل قليلا من البرتغالي، الاختيار بينهما دائما يكون صعب، لقد تركوا بصماتهم في كرة القدم لفترة طويلة".

جدير بالذكر أن ميسي حصل على 6 كرات ذهبية (بالون دور) في تاريخه متفوقا على رونالدو صاحب الخمس كرات.