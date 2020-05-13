ديلي ميل: 4 خطوات ستتخذها أندية بريميرليج تمهيدًا للعودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء، أن أندية بريميرليج ستتخذ أربع خطوات تمهيدًا لاستئناف المسابقة مجددًا خلال الشهر القادم بعدما توقف النشاط منذ مارس الماضي على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الصحيفة البريطانية كشفت أن جميع لاعبي فرق أندية الدوري الإنجليزي سيخضعون لفحص طبي يوم الجمعة المقبل على أن تكون هذه الخطوة هيّ الأولى.

وستكون الخطوة الثانية هيّ تنظيف وتعقيم ملاعب التدريبات بشكل يومي على أن توزع الأندية حقيبة تدريب جديدة لكل لاعب أثناء الاختبار.

الخطوة الثالثة التي ستقوم بها الأندية هيّ فحص عشوائي مستمر للاعبين حتى العودة والمقررة في 12 من الشهر المقبل.

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"ديلي ميل" أوضحت أن الجلسات الفنية ستكون عبر تطبيق "زووم" حيث سيكون أماكن تغيير الملابس والاستحمام محظورة، لكن سيتم استخدام صالة الألعاب الرياضية بشرط اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.

وتأمل رابطة الدوري الإنجليزي إمكانية استئناف التدريبات الجماعية للفرق بحلول الاثنين المقبل، حيث تمتد الحصة التدريبية الواحدة لنحو 75 دقيقة.

وما زالت هناك 92 مباراة متبقية في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه كما تتبقى 108 مباريات في دوري الدرجة الثانية.

وفي حالة موافقة الحكومة على استئناف الدوري وموافقة الأندية ، قد تقام ثلاث أو أربع مباريات يوميا في مواعيد انطلاق مختلفة وذلك حتى نهاية يوليو المقبل.