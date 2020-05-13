رئيس لاريسا يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل عمرو وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

كشف أليكيس كوجيا رئيس نادي لاريسا، السبب الحقيقي وراء رحيل المصري عمرو وردة عن صفوف الفريق اليوناني.

وكان النادي اليوناني قد أصدر بيانًا رسميًا على موقعه الرسمي أمس الثلاثاء، أكد خلاله رحيل عمرو وردة عن صفوف لاريسا بناء على تعليمات رئيس النادي لأسباب تأديبية.

وجاء نص البيان كالآتي: "بأوامر رسمية من أليكيس كوجياس رئيس نادي لاريسا، يعلن النادي رحيل الثنائي المُعار من ناديي باوك وأولمبياكوس، عمرو وردة وجياناس ماسوراس، لأسباب تأديبية خطيرة".

Advertisements

من جانبه أوضح رئيس نادي لاريسا، اليوم الأربعاء، السبب الحقيقي وراء قرار رحيل وردة عن صفوف الفريق اليوناني.

وقال كوجيا: "قرار رحيل وردة جاء بسبب غيابه عن المران خلال آخر 9 جلسات تدريبية (حيث لم يحضر سوى يومين فقط) دون الحصول على إذن من مدربه أو مدير الكرة للفريق أو مني شخصيا".

وأضاف رئيس النادي: "لهذا جاء رحيله لهذا السبب فقط، وعلى الجميع أن يتفهم ويحترم النادي، لقد ساعدنا وردة في التغلب على مشكلاته الشخصية، كما تطور مستواه مع الفريق".

وأتم: "أشكر وردة على اللحظات الرائعة التي قدمها لنا طوال فترة تواجده معنا، كما أشكره على الرسائل الودودة التي أرسلها لي الليلة الماضية وأعرب خلالها عن امتنانه للنادي، لافتًا إلى أن سيقوم بنشرهما علنا للجميع يوم الجمعة المقبل".