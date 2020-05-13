بعد إلغاء الدوري الكاميروني.. تقارير: كاف قد يضطر لتغيير ملعب نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قالت تقارير مغربية إن إلغاء البطولات المحلية في دولة الكاميرون سيجبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تغيير مكان نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان كاف، قد سبق وأعلن في مارس الماضي عن استضافة ملعب "جابوما" لنهائي دوري أبطال أفريقيا الذي كان مقررًا إقامته في التاسع والعشرين من مايو الجاري، قبل تأجيل جميع المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعلن الاتحاد الكاميرون لكرة القدم رسميا عن إلغاء الدوري المحلي لكرة القدم، وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية فإن هذا الأمر سيقف عائقا أمام إقامة نهائي دوري الأبطال بالكاميرون، كما كان مقررا من قبل كاف.

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وقالت "المنتخب" فإن الكاف سيضطر إلى تغيير ملعب مباراة النهائي إلى بلد إفريقي آخر، علما بأن أعضاء لجنة طوارئ الكاف، كانوا قد وضعوا احتمال نقل المباراة إلى رواندا، حتى في حال عدم إلغاء الدوري المحلي الكاميروني، على اعتبار أن رواندا هو البلد الأقل إصابة بكورونا بين الدول الإفريقية.

وينتظر الاتحاد الإفريقي، قرار الاتحادان المغربي والمصري، بخصوص مستقبل الدوري المحلي في البلدين، قبل الإعلان عن تواريخ إجراء مباريات النصف نهائي والنهائي.

جدير بالذكر أن المربع الذهبي الأفريقي يشهد منافسة مصرية مغربية، حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد بينما يواجه الرجاء نظيره الزمالك.