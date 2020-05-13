مدافع الوداد يعلن: تلقيت عرضًا من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن أشرف داري مدافع فريق الوداد البيضاوي المغربي، عن تلقيه عرضًا من جانب الزمالك لضمه في الصيف المقبل.

داري خرج في تصريحات عبر صفحته الرسمية "انستجرام"، ليؤكد تلقيه عدة عروض من بينهم الزمالك بجانب جالطة سراي التركي ورين الفرنسي.

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وكانت تقارير صحفية مغربية كشفت في أبريل الماضي عن قيام إدارة الزمالك بتقديم عرضًا مغريًا لوكيل اللاعب من أجل انتدابه في الموسم المقبل.

داري البالغ من العمر 21 عامًا تعرض لإصابة على مستوى الركبة مع فريقه الوداد في ديربي البيضاء أمام الغريم الرجاء ليغيب على إثرها عن الملاعب إلا أن اللاعب يخضع للتأهيل حاليًا.

وارتبط أكثر من لاعب بصفوف الوداد بالانتقال للزمالك في الصيف المقبل بداية من أشرف داري ثم الثنائي وليد الكرتي ومحمد الناهيري.