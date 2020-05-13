حكاوي رمضان.. باتيستون كاد يفقد حياته بسبب هدف (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

"لم يكن هناك أي نبض.. بدا شاحبا لدرجة لم أرها من قبل.. ظننت أنه توفي"، يروي ميشيل بلاتيني لاعب المنتخب الفرنسي ما حدث لزميله باتريك باتيستون خلال مباراة الديوك أمام ألمانيا الغربية في نصف نهائي كأس العالم عام 1982.

كانت الأمور تبدو طبيعية، افتتحت ألمانيا الغربية التسجيل عن طريق ليتبارسكي في الدقيقة 17، وعادل ميشيل بلاتيني النتيجة بعد 10 دقائق بركلة جزاء، وفي الدقيقة 52 دفع المدرب الفرنسي ميشيل هيدالجو باللاعب باتريك باتيستون، كما أجرى المنتخب الألماني تغييرا بإشراك توني شوماخر حارس المرمى بديلا لبرونو جنجيني.

تمريرة ساحرة من ميشيل بلاتيني صنع بها فرصة جيدة لفرنسا لينطلق باتيستون نحو الكرة ويسددها خارج المرمى في النهاية، لكن الأمر لم ينته هنا، فاللاعب الفرنسي سقط على الأرض مغشيا عليه.. فماذا حدث؟

خرج شوماخر من مرماه في محاولة لإبعاد الكرة، إلا أنه اصطدم بقوة مع باتيستون الذي سقط على الأرض دون حراك وغادر الملعب على نقالة بعدما كُسرت 3 من أضلاعه و 2 من أسنانه وإحدى فقرات رقبته.

الغريب أن حكم المباراة الهولندي تشارلز كورفر لم يحتسب أي شيء ضد شوماخر، لا بطاقة صفراء ولا حتى تحذير شفهي.

دافع كورفر عن نفسه فيما بعد قائلا: "كان شوماخر عصبي خلال المباراة، حتى بعد أن أسقط باتيستون لم يعتذر إليه ولم يذهب حتى للإطمئنان عليه، وبخصوص الواقعة أنا لم أرها لأن رؤيتي كانت محجوبة ولكنني سألت الحكم المساعد عن رأيه في الكرة وقال لي إنها غير متعمدة، لو كنت رأيتها في التلفاز لأخذت قرارا مختلفا".

من جانبه علق باتيستون على الواقعة في تصريحات تعود لعام 2014 قائلا: "الصورة العالقة في الأذهان هي خروج شوماخر من مرماه وإسقاطه لي على الأرض".

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وأضاف: "أتذكر تصرفات شوماخر عندما كنت جالسا على مقاعد اللاعبين، راقبت سلوكه حينها، أعتقد أنه كان عصبيا أكثر من اللزوم".

وأتم: "لا زالت سني مكسورة وأعاني من بعض الآلام في ضلوعي، شوماخر كان شخصا يريد الفوز بأي ثمن في تلك المباراة حتى ولو تخطى كل الحدود".

أما شوماخر، ففي حديث له مع صحيفة "لو فيجارو" تحدث عن الواقعة وقال: "لم أتعمد إيذاء باتيستون، ولكن إذا تكررالموقف سأفعل ذلك مجددا، لم يكن هناك طريقة أخرى لإبعاد الكرة".

واعترف شوماخر أن الخطأ الذي ارتكبه خلال المباراة، أنه كان عليه الذهاب للاطمئنان على باتيستون بدلا من انتظار تنفيذ ركلة المرمى، ولم يكن عليه الاحتفال بالتصدي لركلات الترجيح احتراما لمنافسه.

ولاتزال المباراة عالقة في أذهان الجماهير، بسبب واقعة باتيستون وشوماخر وليس بسبب أحداث المباراة نفسها على الرغم من أحداثها الدرامية.

تلك المباراة كانت واحدة من أكثر مباريات الدور قبل النهائي درامية في تاريخ بطولات كأس العالم، كانت فرنسا متقدمة بنتيجة 3 / 1 في الوقت الإضافي بالمباراة ، وبدت في طريقها نحو أول نهائي بكأس العالم في تاريخها لكن المنتخب الألماني كان له رأيا آخر.

نجح المنتخب الألماني في تسجيل هدفين ليتعادل قبل نهاية الوقت الإضافي ويتم الاحتكام لركلات الترجيح التي شهدت تألق شوماخر الذي قاد بلاده إلى نهائي المونديال.

علق شوماخر في تصريحات تعود إلى عام 2014 عند سؤاله عن المباراة: "لسنوات طويلة لم يحرص الناس على معرفة أي شيء عن ضربات الجزاء ، وإنما عن باتيستون وحسب".

وأضاف: "لقد حدث هذا الالتحام قبل 32 عاما الآن، تم حل المشكلة بيني وبين باتريك وانتهى الأمر، ومنذ ذلك الوقت كلما تحدثت معه قدمت له اعتذاري من جديد!".