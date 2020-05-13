تقارير: الرجاء لن يستطيع ضم أحداد.. والزمالك يستغله للتعاقد مع الكرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الرجاء البيضاوي لن يستطيع إبرام صفقة حميد أحداد المعار من صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب صحيفة "الأخبار" المغربية، فإن نادي الرجاء لن يستطيع دفع المقابل المادي الذي حدده نادي الزمالك مقابل الاستغناء عن أحداد.

وكشفت الصحيفة من مصدر مقرب من أحداد، أن الرجاء يرغب في ضم اللاعب حيث دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك إلا أن المطالب المالية من جانب النادي الأبيض تعيق الصفقة.

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ومن المقرر أن يعود حميد أحداد إلى الزمالك بعد نهاية الموسم حيث دخل المهاجم المغربي ضمن أهداف الوداد البيضاوي وهو الأمر الذي سيسمح للزمالك في إبرام صفقة تبادلية من خلال رحيل أحداد مقابل ضم وليد الكرتي.

وكان حميد أحداد انتقل لصفوف الزمالك في صيف 2018 قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي إلا أن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب منه مع الفريق الأبيض خلال الموسم الماضي.

وأصبح أحداد أحد أعمدة الرجاء في الموسم الحالي ليقود فريقه للوصول للمربع الذهبي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الزمالك في دور الأربعة من البطولة القارية.

وبحسب الاتفاق المبرم بين الزمالك والرجاء فإن أحداد لن يشارك في مباراة دور الأربعة إلا في حال دفع النادي المغربي 200 ألف دولار.