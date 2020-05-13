بالدموع .. مروان محسن يوجه 9 رسائل هامة للجماهير

وجه مروان محسن لاعب النادي الأهلي الحالي بعض الرسائل لجماهير القلعة الحمراء بعد أن دخل في نوبة بكاء هستيرية أثناء حواره مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه مساء أمس الثلاثاء.

وجاءت رسائل مروان محسن على النحو التالي:

- جمهور الأهلى بيكون غضبان عليا من عدم تسجيلى الأهداف وأعانى من كثرة الهجوم، ولكنى بنفذ التعليمات المطلوبة منى وهدفى مصلحة الأهلى والمنتخب، نفسى كل ماتش أسجل الأهداف ولكن طريقة اللعب أحيانا تظلمك.

- اتمني تسجيل الأهداف في

كل مباراة مع الأهلي والمنتخب من أجل إسعاد الجماهير التي تحزن علي عدم تسجيلي الكثير من الأهداف.

- كنت تائهًا عندما شاركت مع منتخب مصر في كأس العالم، وطلبت استبعادي من صفوف الفراعنة بعد نهاية مشوار الفريق في مونديال روسيا.

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- شرف لى تمديد عقدى على بياض مع الأهلى، لاني تربيت في النادى وعضو به من صغرى لأن أسرتى كلها أهلاوية، وأتمنى

عودة الدورى والحياة لطبيعتها في مصر ولكن صحة الناس فوق كل شيء.

- أجتهد في الأهلى منذ اليوم الأول لى بالقلعة الحمراء، وأتقبل أي نقد فنى في الكورة ولكن أرفض أرفض السخرية والانتقاد الشخصى.

- الجميع يتهمنى بإهدار الفرص، لكن الحقيقة أنه لا تُتاح لي الكثير من الفرص.

- لست من ناشئين الاهلي لكن من صغري وانا بعشق النادي وعائلتي كلها اهلاوية، وشرف لي تمديد عقدي بدون أن أطلب أي مقابل مادي .

- أواصل التدريبات في المنزل وأتدرب في الجيم بالنادي مع الشناوي والسولية.

- صالح جمعة من اللاعبين المميزين بالفريق ولكن مشكلته في عدم التركيز.