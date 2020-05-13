ميدو يكشف توقعاته لمصير الدوري والبطولات الإفريقية هذا الموسم

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر وفريق الزمالك السابق، عن توقعاته لمصير بطولات الدوري وكأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد تعليق المسابقات بسبب فيروس كورونا. وكتب ميدو عبر منصته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر"، " في رأيي ان الدوري المصري لن يعود هذا الموسم وسيتم إلغاء جميع نتائجه". Advertisements وأضاف "مباريات إفريقيا المتبقية سيتم لعبها في أسبوع واحد فقط في سبتمبر في دولة محايدة إذا لم يفاجئنا كورونا بموجة ثانية!!". يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن تعليق النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي لأجل غير مسمى.

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