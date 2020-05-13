شوقي غريب يشاهد مباريات المنتخبات الصاعدة إلى أولمبياد طوكيو

حصل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، على عدة شرائط لمباريات المنتخبات المتأهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١. ووزع غريب شرائط المباريات على أفراد الجهاز الفني للمنتخب من أجل إعداد تقارير فنية عن حالة المنتخبات المتأهلة ودراستها بشكل جيد جدا. المنتخبات المتأهلة ودراستها بشكل جيد جدا. وتأهل إلى أولمبياد طوكيو منتخبات: مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا واستراليا والسعودية وكوريا الجنوبية ونيوزيلاندا، بجانب اليابان الدولة المستضيفة. وكوريا الجنوبية ونيوزيلاندا، بجانب اليابان الدولة المستضيفة. ويتبقى صعود فريقين من أمريكا الشمالية كان مفترض أن تحسم بطاقتهما أول أبريل الماضي قبل أن بتأجيل كل شيء بسبب جائحة كورونا. وكانت أولمبياد طوكيو تأجلت لمدة عام ايضا للحد من انتشار فيروس كورونا.

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