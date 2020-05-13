شاهد ..لاعبو ريال مدريد يؤدون الحصة التدريبية الثالثة تمهيدًا لعودة الدوري

أجري لاعبو فريق ريـال مدريد الإسباني صباح اليوم الأربعاء، الحصة التدربية الثالثة بمقر النادي، تمهيدا لاستئناف النشاط الكروي وعودة الدوري الإسباني الفترة المقبلة.
ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد عبر موقعالتواصل الإجتماعي تويتر ، صور للتدريبات الصباحية للفريق التي ضمت كلا من مارسيلو ورافييل فاران وكريم بنزيمة وهم يجرون بعض التمارين، كما نشر الحساب صورة أخري لفيرلاند ميندي.
يذكر أن فرق الدوري الإسباني قد بدأت الحصص التدريبية لها بمقر الأندية الإثنين الماضي، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع لاعبي الفرق بناءا والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجدكوفيد 19.
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