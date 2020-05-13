شاهد .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري الممتاز

أعرب أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق صباح اليوم الأربعاء، عن رأيه في إستئناف مباريات الموسم الحالي من الدوري المصري. ونشر أحمد حسام ميدو بعد تغريده علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر منذ قليل قائلا: " في رأيي ان الدوري المصري لن يعود هذا الموسم وسيتم إلغاء جميع نتائجه..مباريات إفريقيا المتبقية سيتم لعبها في أسبوع واحد فقط في سبتمبر في دولة محايدة إذا لم يفاجئنا التواصل الإجتماعي تويتر منذ قليل قائلا: " في رأيي ان الدوري المصري لن يعود هذا الموسم وسيتم إلغاء جميع نتائجه..مباريات إفريقيا المتبقية سيتم لعبها في أسبوع واحد فقط في سبتمبر في دولة محايدة إذا لم يفاجئنا كورونا بموجة ثانية!!". يذكر أن وزير الرياضة أشرف صبحي قد أكد مساء أمس الثلاثاء أنت شهر مايو الجاري سيشهد القرار الحاسم بشأن استئناف دوري الموسم الحالي من عدمه.

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