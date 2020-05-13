ميدو: حرب جديدة بين الأهلي والزمالك على منصبين

أعرب أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق منذ قليل، عن رأيه في الكرة المصرية في الفترة القادمة، مؤكدا أنها ستشهد تغيرات في شكل إدارة الكرة االمصرية، والحرب القادمة ستكون بين الأهلي والزمالك علي من يكون رئيس الاتحاد ثم من يكون رئيس رابطة الأندية.

ونشر أحمد حسام ميدو بعد التغريدات علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماتعي صباح اليوم الأربعاء قائلا: " ستكون هناك منافسة شرسة بين هاني ابوريدة واحد المرشحين الأقوياء الذي يتم تحضيره الان..شكل اللائحة الأساسية سيكون مفصل على هذا المرشح!! سيتم تشكيل رابطة الأندية

وسيكون دورها في الاعوام القادمة اهم من دور اتحاد الكرة..ستكون من خمس أعضاء ورئيس يتم انتخابهم من ال ١٨ نادي في الدوري!!"

وأضاف : " تغيير كبير في شكل إدارة الكرة المصرية في الأعوام القادمة والفيفا لن يتنازل عن اي من حقوقه في إثبات سيادته الكاملة على الاتحادات الوطنية بدأ من موافقته على اللائحة الأساسية التي سيتم طرحها على الجمعية العمومية!!".

وتابع: " سيتم انتخاب رئيس الرابطة بالتصويت بين ال ٦ أعضاء المنتخبين

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من ال ١٨ نادي في الدوري الممتاز..كل نادي في الدوري سيرشح شخص ليكون مندوب عنه في رابطة الأندية".

وأتم : " بالبلدي كده رئيس رابطة الأندية في السنوات القادمة سيكون بنفس أهمية رئيس اتحاد الكرة بل في رايي اهم بكثير..الحرب القادمة بين الزمالك والأهلي على من سيكون رئيس الاتحاد ثم من سيكون رئيس الرابطة هل ممثل الأهلي ام ممثل الزمالك ام طرف اخر!! ستكون حرب شرسة أشرس بكثير من حرب سوق اللاعبين".

يذكر أنه أجري اجتماع الإثنين الماضي بين اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني ، وبين مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لوضع الأسس القادمة التي سيسير عليها الاتحاد ، والكرة المصرية بشكل عام.