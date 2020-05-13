رياضة | يوفنتوس يعرض لاعبا على برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يعرض لاعبا على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي طلب برشلونة الإسباني خلال التفاوض حول الصفقة التبادلية المنتظرة بين الناديين.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة طلب ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لكن يوفنتوس رفض الأمر تماما.

وأوضحت أن دي ليخت سيكون قريبًا للغاية من الانتقال إلى برشلونة، حال رحيله عن يوفنتوس، حيث يعلم تمام العلم أنه سيشارك أساسيًا بسبب تقدم جيرارد بيكيه في العمر.

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ودخل برشلونة ويوفنتوس في مفاوضات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل عقد صفقة تبادلية ينتقل على إثرها آرثر ميلو إلى يوفنتوس، مقابل انتقال لاعب من السيدة العجوز إلى البارسا.

وأوضح التقرير أن برشلونة طالب بضم دي ليخت إلا أن يوفنتوس رفض الأمر من الأساس، وعرض بعض اللاعبين الآخرين، كان من بينهم دانييلي روجاني، والذي لا يشارك كثيرًا بسبب وجود 4 مدافعين يسبقونه، وهم كيليني وبونوتشي ودي ليخت وديميرال.

ولم يستقر برشلونة بعد على اللاعب الذي يريده من يوفنتوس، حيث تدور العديد من الأحاديث حول أكثر من لاعب أهمهم فيدريكو بيرنارديسكي وميراليم بيانيتش.

وكان برشلونة حريصًا على التعاقد مع دي ليخت قبل يوفنتوس، إلا أن مسؤولي السيدة العجوز تفوقوا على نظرائهم في البارسا وحسموا الصفقة لصالحهم.