رياضة | أرقام كينو المرشح للانتقال إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أرقام كينو المرشح للانتقال إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد توقف الدوريات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "تونس الرقمية" اليوم أن إدارة نادي الزمالك تفكر في التعاقد مع البرازيلي كينو لاعب العين الإماراتي المعار من بيراميدز هذا الصيف من أجل إفساح المجال للاستغناء عن فرجاني ساسي أو أشرف بن شرقي بأكبر عائد مادي.

أرقام كينو البرازيلي مع العين الإماراتي هذا الموسم

ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام البرازيلي كينو لاعب العين الإماراتي المعار من بيراميدز وإليكم التفاصيل:-

- كأس الخليج العربي

شارك كينو مع الجزيرة الإماراتي في بطولة كأس الخليج العربي هذا الموسم في أربعة لقاءات سجل هدفا وحيدا.

Advertisements

- الدوري الإماراتي

شارك النجم البرازيلي في 11 لقاء بالدوري الإماراتي سجل هدفين.

- كأس محمد السادس للأندية الأبطال

شارك في لقاء وحيد ولم يسجل

- كأس رئيس الدولة

شارك في لقاء وسجل هدفا وحيدا.