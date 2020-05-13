رياضة | ميدو: مرشح قوي لأبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة.. وحرب شرسة مقبلة بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو: مرشح قوي لأبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة.. وحرب شرسة مقبلة بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق سيواجه منافسة قوية في انتخابات الجبلاية المقبلة من قبل أحد المرشحين، مؤكدًا في الوقت ذاته على أنه سيتم تشكيل رابطة للأندية.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"ستكون هناك منافسة شرسة بين هاني ابوريدة واحد المرشحين الأقوياء الذي يتم تحضيره الان".

وأضاف :"شكل اللائحة الأساسية سيكون مفصل على هذا المرشح".

وتابع :"سيتم تشكيل رابطة الأندية وسيكون دورها في الاعوام القادمة اهم من دور اتحاد الكرة".

وزاد :"ستكون من خمس أعضاء ورئيس يتم انتخابهم من ال ١٨ نادي في الدوري".

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وواصل :"سيتم انتخاب رئيس الرابطة بالتصويت بين ال ٦ أعضاء المنتخبين من ال ١٨ نادي في الدوري الممتاز".

وأردف :"كل نادي في الدوري سيرشح شخص ليكون مندوب عنه في رابطة الأندية".

وأشار :"تغيير كبير في شكل إدارة الكرة المصرية في الأعوام القادمة والفيفا لن يتنازل عن اي من حقوقه في إثبات سيادته الكاملة على الاتحادات الوطنية بدأ من موافقته على اللائحة الأساسية التي سيتم طرحها على الجمعية العمومية".

وأكمل :"بالبلدي كده رئيس رابطة الأندية في السنوات القادمة سيكون بنفس أهمية رئيس اتحاد الكرة بل في رايي اهم بكثير".

وأتم حديثه :"الحرب القادمة بين الزمالك والأهلي على من سيكون رئيس الاتحاد ثم من سيكون رئيس الرابطة هل ممثل الأهلي ام ممثل الزمالك ام طرف اخر!! ستكون حرب شرسة أشرس بكثير من حرب سوق اللاعبين".