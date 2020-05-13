رياضة | تهديد مثير من رابطة البريميرليج إلى لاعبي الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تهديد مثير من رابطة البريميرليج إلى لاعبي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الأيام الماضية تطورات جديدة بشأن عودة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة المقبلة وذلك بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا في بداية شهر مارس الماضي.

وأعطى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الضوء الأخضر لعودة البريميرليج في بداية شهر يونيو المقبل واستئناف المباريات خلف الأبواب المغلقة.

ولكن يواجه بعض اللاعبين خوفا كبيرا من هذا القرار في هذا التوقيت، حيث يرى هؤلاء اللاعبين أن عودة المباريات ستسبب خطرا كبيرا عليهم وعلى أسرهم، خاصة في ظل رغبة الاتحاد الإنجليزي في استئناف المباريات وإقامة اللاعبين لمدة شهرين في فندق واحد والابتعاد عن أسرهم.

وهدد الاتحاد الإنجليزي اللاعبين بأن في حال عدم عودة كرة القدم في الفترة الحالية فسوف يواجه النشاط الرياضي في بريطانيا خطرا كبيرا وتوقفه حتى بداية العام الجديد.