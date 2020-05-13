رياضة | كيليان مبابي يستغل ليفربول للانتقال إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كيليان مبابي يستغل ليفربول للانتقال إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرك ريال مدريد الإسباني سياسة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من أجل الانتقال لصفوف الميرنجي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

ويمكن لمبابي تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان وهو ما سيشكل عقبة أمام رحيله، حيث يعتبر لاعبا مهما للغاية في حديقة الأمراء.

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وكشف موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني عن أن كل تلك الأمور لن تخيف ريال مدريد، حيث يعلم أن ثناء مبابي على ليفربول والتلويح بإمكانية التجديد مع باريس جزء من الإستراتيجية التي يتعامل بها اللاعب الفرنسي للضغط على النادي الملكي ودفعه لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمه.

وأكد التقرير أن مبابي يريد اللعب في سانتياجو برنابيو، وتحت قيادة زين الدين زيدان، وليس لديه خيار آخر يحفزه، ومن الواضح أنه فخور بمعرفة أن ليفربول يريده، لكنه واضح للغاية حول أن مسيرته يجب أن تمر عبر مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، حيث قرر ريال مدريد الانتظار حتى صيف 2021، لبدء المفاوضات مع الباريسيين، حيث سيكون الأمر أسهل نسبيًا مع تبقي موسم واحد فقط في عقده.