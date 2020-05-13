رياضة | ميدو: الدوري المصري لن يعود ومباريات إفريقيا ستلعب في دولة محايدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو: الدوري المصري لن يعود ومباريات إفريقيا ستلعب في دولة محايدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بأن بطولة الدوري المصري لن تستكمل هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا. وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"في رأيي ان الدوري المصري لن يعود هذا الموسم وسيتم إلغاء جميع نتائجه". وأضاف :"مباريات إفريقيا المتبقية سيتم لعبها في أسبوع واحد فقط في سبتمبر في دولة محايدة إذا لم يفاجئنا كورونا بموجة ثانية".

Advertisements