رياضة | اهتمام ريال مدريد يُعطل على برشلونة ضم مدافع إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اهتمام ريال مدريد يُعطل على برشلونة ضم مدافع إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي ريال مدريد الإسباني رغبته في التعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار، مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لترميم دفاعات الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن النادي الملكي يرغب في التعاقد مع المدافع السلوفاكي سكرينار الذي يعد محل اهتمام غريمه التقليدي برشلونة.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن برشلونة المهتم بضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي يرغب أيضًا في الحصول على خدمات المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار.

الصحيفة أفادت بأن رغبة برشلونة في ضم المدافع السلوفاكي تصطدم باهتمام ريال مدريد في ضم اللاعب بالإضافة لقيمته المالية الكبيرة والتي تقدر بـ٧٠ مليون يورو.