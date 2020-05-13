رياضة | 5 صفقات مرتقبة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 صفقات مرتقبة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عودة منافسات البطولة المحلية بعد قرار تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.

ويتسعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام أبرز صفقات الدوري المصري وعلى رأسها قطبي الكرة المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وإليكم التفاصيل:-

1- طاهر محمد طاهر

عاد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب للصورة مجدداً داخل مجلس إدارة الأهلي لضم الاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، حيث أوصت لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء بضم نجم المنتخب الأولمبي الشاب ولكن تبقى القيمة المالية العالية هي العائق أمام حسم الأمور بشكل رسمي، ويرغب مسئولوا الذئاب في الحصول على 3 مليون دولار من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات من قبل إدارة الأحمر لتخفيض سعر الصفقة.

2- رجب بكار

دخل رجب بكار ظهير فريق بيراميدز دائرة اهتمامات الأهلي بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر الذي أبدى إعجابه بالاعب، وحاجة الفريق إليه في ظل تقدم عمر أحمد فتحي الذي وصل لـ34 عام، فيما أبدى الجناح الطائر رأيه في تصريحات تلفزيونية في أنه لا يمانع الانتقال لصفوف القلعة الحمراء وأنه كان على علم بمفاوضات القطبين منذ أن لاعبا في سموحة السكندري.

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3- أسامة جلال

مدافع إنبي أسامة جلال كان حديث الشارع الأهلاوي في الآونة الأخيرة حيث علم "الخليج 365 الرياضي" من مصادره توقيع الاعب على رغبة الانتقال للقلعة الحمراء منذ شهرين، حيث أن أداء الاعب المتميز مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، هوا ما دفع مسئولوي الأحمر للتفكير بشأن ضم نجم الفراعنة الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

4- فايلر طلب عودة الثلاثي المُعار

المدير الفني السويسري رنيه فايلر طلب من مجلس إدارة الأهلي ضرورة عودة ثلاثي الأحمر المُعار أكرم توفيق الذي يلعب بصفوف الجونة حتى نهاية الموسم، كذلك ناصر ماهر المعار لصفوف سموحة السكندري، وعمار حمدي نجم الفريق الأحمر المُعار لصفوف طلائع الجيش لحاجة الفريق لخدماتهم الفنية في الموسم الجديد.

5- أحمد أيمن منصور

رغبة مسئولوا القلعة البيضاء في ضم الظهير أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز ما زلت متواجدة حيث كان الاعب قريباً من ارتداء القميص الأبيض في يناير الماضي ولكن المفاوضات توقفت ومن المتوقع أن تُحسم صفقة ظهير المنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد خاصةً بعد الاتفاق على قيمة العقد السنوية والتي وصلت لـ 8 ملايين جنيه.