رياضة | طلب جديد من فايلر قبل عودة النشاط

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب جديد من فايلر قبل عودة النشاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلي، على خوض ثلاث مباريات ودية، قبل عودة النشاط الرياضي مرة أخرى.

وطالب فايلر جهاز الكرة، بتوفير مباريات خلال الفترة من نهاية يونيو أو أوائل يوليو المقبل على أقصى تقدير وفق وعود اتحاد الكرة.

ومن المنتظر أن يخوض فايلر، ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى، قبل العودة للمباريات الرسمية مرة أخرى، حتى يطمئن على جميع لاعبيه بالشكل الأمثل، وضمان تحقيق بداية قوية في بطولة الدوري.

وكان وزير الشباب والرياضة، أعلن عن حسم أمر عودة بطولة الدوري خلال العشر أيام المقبلة، بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر النادي الأهلي، جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة، بينما يليه المقاولون العرب في وصافة الجدول برصيد 33 نقطة.