رياضة | يوفنتوس يرفض مخطط برشلونة لضم نجمه هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يرفض مخطط برشلونة لضم نجمه هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة طلب التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس هذا الصيف، واستفسر عن سعره من المسئولين داخل النادي الإيطالي.

ورفض فريق يوفنتوس التفريط في دي ليخت هذا الصيف، حيث أن الفريق قد تعاقد معه في الصيف الماضي قادما من نادي اياكس امستردام الهولندي.

ويرى ماتياس دي ليخت أن فرصته في المشاركة مع فريق برشلونة في المواسم القادمة كبيرة، وذلك في ظل اقتراب رحيل أومتيتي وتقدم جيرارد بيكيه في العمر، ولكن الهولندي سيبقى مع الفريق في حال رفض عرض برشلونة بشكل نهائي.