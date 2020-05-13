رياضة | المنافسة تشتعل بين برشلونة وليفربول على هذا النجم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المنافسة تشتعل بين برشلونة وليفربول على هذا النجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن إن برشلونة يستعد لمحاربة ليفربول من أجل توقيع مهاجم الفريق الألماني لايبزيج تيمو فيرنر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لا يزال ليفربول يهتم بالمهاجم الدولي فيرنر ، الذي يعتقد أن لديه شرط جزائي 52 مليون جنيه إسترليني في صفقته الحالية.

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كان فيرنر البالغ من العمر 24 عامًا في حالة رائعة على مستوى النادي خلال موسم 2019-20 ، وسجل 27 هدف وقدم 12 تمريرة حاسمة في 36 مباراة في جميع المسابقات.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" ، فإن برشلونة أيضًا يبحث عن توقيع المهاجم الألماني، ويعتبر ليفربول المرشح الأقرب لضم مهاجم لايبزيج.

ويزعم التقرير أن آمال برشلونة في التعاقد مع لوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان قد تبددت لأنها لا تستطيع تحمل توقيع الأرجنتيني الدولي.