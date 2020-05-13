رياضة | باريس سان جيرمان "لايص" في ضم مدافع برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان "لايص" في ضم مدافع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نيلسون سيميدو ظهير أيمن برشلونة من الانتقال إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل بعد توقف مفاوضات تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2022.

ويرى النادي الكتالوني أن الآن هو الوقت الأنسب لبيعه، وتم تحديد مبلغ 50 مليون يورو للتنازل عن خدماته.

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وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن هناك صعوبة في انتقال سيميدو إلى باريس سان جيرمان، هذا الصيف، في ظل عدم امتلاك نادي العاصمة الفرنسية، القدرة المالية الكافية لحسم الصفقة.

ويعتبر تدعيم قلب الدفاع والوسط من أولويات "بي إس جي" في الميركاتو الصيفي، إلى جانب تمديد عقدي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي المطلوبين في البارسا وريال مدريد على الترتيب، وهو ما يجعل هناك صعوبة في التعاقد مع سيميدو.